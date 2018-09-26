В Рязани петербуржец на грузовике протаранил Lifan

26 Сент. 10:48 2018-09-26T10:49:54+03:00

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25 сентября в Рязани столкнулись грузовик Volvo и легковой Lifan. Инцидент произошел примерно в 14.30 на 178 километре трассы М-5 «Урал».

- 27-летний житель Санкт-Петербурга, управляя Volvo с полуприцепом, совершил наезд на стоящий автомобиль Lifan, - рассказали в полиции.

За рулем легковушки был 46-летний рязанец. В результате аварии пострадала его 60-летняя пассажирка. Она получила необходимую медпомощь.

Всего за минувшие сутки в 5 ДТП 1 человек погиб и 9 получили различные травмы. 8 человек автоинспекторы задержали за езду в нетрезвом виде.