В Рязани пострадали 10 пассажиров въехавшего в грузовик микроавтобуса

26 Сент. 10:00 2018-09-26T10:01:29+03:00

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В результате аварии с микроавтобусом на Ряжском шоссе в Рязани травмы различной степени тяжести получили все 10 пассажиров. Напомним, инцидент, в котором также поучаствовал грузовой автомобиль, произошел утром 26 сентября.

- По предварительным данным, у грузового автомобиля лопнуло заднее левое колесо, в результате его вынесло на встречную полосу движения, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

За этим большегрузом по маршруту «Рязань-Взметнево» ехал микроавтобус. Водитель пассажирского транспортного средства не справился с управлением и не сумел избежать столкновения.

Отмечается также, что, выехав на «встречку», большегруз задел по касательной самосвал.