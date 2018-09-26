В Рязани пострадали 10 пассажиров въехавшего в грузовик микроавтобуса
В результате аварии с микроавтобусом на Ряжском шоссе в Рязани травмы различной степени тяжести получили все 10 пассажиров. Напомним, инцидент, в котором также поучаствовал грузовой автомобиль, произошел утром 26 сентября.
- По предварительным данным, у грузового автомобиля лопнуло заднее левое колесо, в результате его вынесло на встречную полосу движения, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.
За этим большегрузом по маршруту «Рязань-Взметнево» ехал микроавтобус. Водитель пассажирского транспортного средства не справился с управлением и не сумел избежать столкновения.
Отмечается также, что, выехав на «встречку», большегруз задел по касательной самосвал.
ДТП на Ряжском шоссе с маршруткой.