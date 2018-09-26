В Рязанской области построят фармацевтический завод для всей России

26 Сент. 09:54 2018-09-26T09:58:11+03:00

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В нашем регионе в течение ближайших лет появится новое крупное промышленное производство биофармацевтических препаратов и препаратов на основе плазмы крови человека. О подписании 25 сентября специального инвестиционного контракта с компанией «Октафарма-Фармимэкс» и «Скопинфарм» сообщили в Минпромторге РФ и правительстве Рязанской области.

Планируемая мощность завода, который расположится в Скопинском районе, составляет 600 тысяч литров препаратов в год. Стоимость проекта превышает 6 млрд. рублей, инвестиции будут производиться в течение 6-8 лет. К выходу предприятия на полную мощность для обеспечения его сырьем инвесторы создадут в России 10 центров сбора плазмы крови.

– По планам инвестора объемов продукции будет достаточно для экспорта как минимум в страны ближнего зарубежья, – подчеркнул после подписания контракта губернатор Николай Любимов. – Проект принесет немало выгод региону: это большой объем инвестиций, более 250 новых рабочих мест, налоговые поступления в региональный бюджет.