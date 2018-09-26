Через фирмы-однодневки рязанка вывела в «тень» 14 миллионов рублей

26 Сент. 09:26 2018-09-26T09:27:00+03:00

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Против 40-летней рязанки полиция возбудила дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Через фирмы-однодневки она вывела в «теневой оборот» более 14,5 миллиона рублей.

- Фирмы зарегистрированы на подставных лиц и были подконтрольны злоумышленнице. По изготовленным под ее руководством распоряжениям о переводе денежных средств реальных операций не проводилось, - рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Всего таких организаций, чьи счета использовались для незаконных финансовых операций, оперативники управления экономической безопасности с помощью федеральных коллег выявили 14. Теперь следователям предстоит установить и другие звенья криминальной цепочки.