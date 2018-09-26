На окраине Рязани маршрутка с пассажирами столкнулась с грузовиком
Очевидцы сообщают, что есть пострадавшие
Фото: vk.com/voditelrzn62
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Утром 26 сентября на Ряжском шоссе в Рязани случилась авария с участием маршрутного такси. На этот раз микроавтобус при движении в сторону центра города столкнулся с грузовым автомобилем.
Обстоятельства ДТП и состояние попавших в нем людей уточняются. Очевидцы же сообщают, что в результате дорожного инцидента пострадали несколько человек.
В областном ГИБДД факт аварии подтвердили, однако подробности станут известны чуть позже. В ГУ МЧС по региону уточнили, что информация о происшествии поступила в 7.10. На вызов направили одну бригаду спасателей и одну – пожарных.
ДТП на Ряжском шоссе с маршруткой.