На окраине Рязани маршрутка с пассажирами столкнулась с грузовиком

26 Сент. 08:59 2018-09-26T10:02:13+03:00

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Утром 26 сентября на Ряжском шоссе в Рязани случилась авария с участием маршрутного такси. На этот раз микроавтобус при движении в сторону центра города столкнулся с грузовым автомобилем.

Обстоятельства ДТП и состояние попавших в нем людей уточняются. Очевидцы же сообщают, что в результате дорожного инцидента пострадали несколько человек.

В областном ГИБДД факт аварии подтвердили, однако подробности станут известны чуть позже. В ГУ МЧС по региону уточнили, что информация о происшествии поступила в 7.10. На вызов направили одну бригаду спасателей и одну – пожарных.