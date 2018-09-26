В Рязанской области пройдет фестиваль «Рязанский хоровод»

26 Сент. 10:59 2018-09-26T10:59:05+03:00

В этом году его гости смогут познакомиться с творчеством коллективов из Северной Осетии, Коми и Беларуси

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25 сентября в министерстве культуры и туризма региона состоялся брифинг, посвященный проведению IV международного фестиваля национального искусства «Рязанский хоровод». Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Фестиваль проводится раз в два года и традиционно собирает на сцене концертного зала филармонии самые яркие коллективы России и ближнего зарубежья.

В ходе брифинга министр культуры и туризма региона Виталий Попов сообщил, что в этом году «Рязанский хоровод» пройдет с 29 сентября по 7 ноября. Участие в нем примут коллективы из Северной Осетии, Коми, Беларуси, а также Уральский народный хор.

Торжественное открытие фестиваля состоится 29 сентября. В этот день на сцене концертного зала областной филармонии выступит прославленный коллектив – русский народный хор им. М. Пятницкого.

В рамках фестиваля 8 октября пройдет концерт ансамбля танца «Алан» из Северной Осетии. 15 октября гостем «Рязанского хоровода» станет ансамбль «Утренняя заря» из Республики Коми. 22 октября перед рязанцами выступит Уральский народный хор, а 4 ноября – ансамбль «Хорошки» Республики Беларусь. Завершит фестивальную программу концерт Государственного академического Рязанского русского народного хора им. Е.Г. Попова, который представит новую программу «Сказ о Рязани».

Также в ходе брифинга отметили, что участники фестиваля представят свое творчество не только в Рязани, но и районных центрах – Скопине, Шилове и Рыбном.