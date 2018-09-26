В Рязанской области пройдет фестиваль «Рязанский хоровод»
25 сентября в министерстве культуры и туризма региона состоялся брифинг, посвященный проведению IV международного фестиваля национального искусства «Рязанский хоровод». Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.
Фестиваль проводится раз в два года и традиционно собирает на сцене концертного зала филармонии самые яркие коллективы России и ближнего зарубежья.
В ходе брифинга министр культуры и туризма региона Виталий Попов сообщил, что в этом году «Рязанский хоровод» пройдет с 29 сентября по 7 ноября. Участие в нем примут коллективы из Северной Осетии, Коми, Беларуси, а также Уральский народный хор.
Торжественное открытие фестиваля состоится 29 сентября. В этот день на сцене концертного зала областной филармонии выступит прославленный коллектив – русский народный хор им. М. Пятницкого.
В рамках фестиваля 8 октября пройдет концерт ансамбля танца «Алан» из Северной Осетии. 15 октября гостем «Рязанского хоровода» станет ансамбль «Утренняя заря» из Республики Коми. 22 октября перед рязанцами выступит Уральский народный хор, а 4 ноября – ансамбль «Хорошки» Республики Беларусь. Завершит фестивальную программу концерт Государственного академического Рязанского русского народного хора им. Е.Г. Попова, который представит новую программу «Сказ о Рязани».
Также в ходе брифинга отметили, что участники фестиваля представят свое творчество не только в Рязани, но и районных центрах – Скопине, Шилове и Рыбном.