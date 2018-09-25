2018-09-25T17:35:51+03:00
Общество

Рязанская область готова к отопительному сезону на 98 процентов

Об этом региональный министр ТЭК и ЖКХ сообщил на заседании правительства
Роман ДОРОФЕЕВ
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Во вторник, 25 сентября, на очередном заседании регионального правительства чиновники обсудили готовность области к новому отопительному сезону. По словам министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрея Горелова, регион готов к зиме на 98 процентов. Почти на всех запланированных объектах проведен капитальный и текущий ремонт.

В этом году из регионального бюджета областному центру выделили 200 миллионов рублей на замену магистральных теплосетей. Подготовлены среднесрочные планы по модернизации теплоснабжающей инфраструктуры.

Губернатор Николай Любимов отметил, что необходимо в первоочередном порядке продолжать ремонт теплосетей.

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