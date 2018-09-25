2018-09-25T16:35:36+03:00
Экономика

Бывшее здание ФСБ в Рязани отремонтируют для Росгвардии за 45 миллионов

В перечне работ более 400 наименований
Антон КОНОВАЛОВ
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Росгвардия выступает заказчиком капитального ремонта дома №46 на улице Ленина в Рязани. Ранее, напомним, там располагалось региональное управление ФСБ.

Согласно аукционной документации, более 400 наименований работ планируется провести на всех этажах. Так как здание является объектом культурного наследия - «Гостиница Н.К. Штейерта, начало XIX века», от будущего подрядчика требуется наличие соответствующих лицензий.

Максимальная стоимость контракта составляет 45 миллионов рублей. Деньги поступят из федерального бюджета.

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