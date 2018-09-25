Рязанец уклонился от уплаты 1 миллиона рублей налогов
Следственный комитет возбудил дело на основе материалов полиции
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В Рязани возбудили дело против человека, уклонившегося от налогов на сумму около 1 миллиона рублей. Поводом для этого стали материалы, собранные полицией, а именно - управлением экономической безопасности.
- Рязанец, действуя по доверенности от имени своего знакомого, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, поставил вторичное сырье на перерабатывающее предприятие, - сообщили в областном СУ СКР.
При этом налог на добавленную стоимость, как того требует закон, уплачен не был. Поэтому теперь следователи занялись сбором доказательств и принимают все меры по возмещению ущерба бюджетной системе.