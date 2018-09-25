Рязанцам предлагают поучаствовать в бесплатных экскурсиях по городу

25 Сент. 15:10 2018-09-25T15:10:12+03:00

С 14 маршрутами можно будет познакомиться в рамках фестиваля «Твоя Рязань»

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29 сентября в областном центре пройдет фестиваль туристических маршрутов «Твоя Рязань», посвященный Всемирному дню туризма. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Рязань романтическая», «Рязань сказочная», «Рязань литературная» - всего к фестивалю подготовили 14 экскурсий, в ходе которых все желающие абсолютно бесплатно смогут познакомиться с древней историей и уникальными туристическими объектами города.

Экскурсии включают в себя не только посещение музеев, но и театральные элементы, интерактивы и даже мастер-классы. Помимо этого, организаторы обещают, что всех гостей ждут приятные сюрпризы.

Познакомиться с полным списком предлагаемых экскурсий можно здесь. Для записи в экскурсионные группы необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону: +7 (4912) 28-04-98.