Рязанский губернатор объявил конкурс на лучший муниципальный сайт

25 Сент. 14:41 2018-09-25T14:41:24+03:00

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В рамках масштабной цифровой трансформации Рязанской области объявлен конкурс на лучший муниципальный сайт. Об этом заявил рязанский губернатор Николай Любимов на заседании правительства 25 сентября.

Глава региона отметил, что наша область реализует приоритетную задачу Президента РФ Владимира Путина по развитию регионов в контексте цифровой экономики. Среди запущенных проектов - цифровой онлайн-сервис «Задай вопрос губернатору».

Конкурс «Муниципальный сайт: лучший цифровой ресурс 2018» организован региональным правительством совместно с региональной Корпорацией развития. По словам губернатора, проект направлен на мотивацию граждан осваивать цифровые компетенции, посещать официальные сайты местных органов власти. В то же время администрации муниципальных образований сделают свои сайты актуальными, информативными, удобными по навигации, стильными.

Рязанцы смогут проголосовать за лучший ресурс в интернете. За лучшие работы предусмотрены награды, а победителю ждет премия в 150 тысяч рублей.