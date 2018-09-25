В Рязани задержали «газовщика», грабившего пенсионерок

25 Сент. 14:10 2018-09-25T14:10:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Рязанские полицейские задержали 25-летнего жителя Михайлова, которого подозревают в кражах денег из квартир пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Молодой человек, ранее судимый за кражи и мошенничество, действовал по классической схеме. Периодически приезжая в Рязань, он посещал квартиры пожилых женщин под видом сотрудника газовой службы. Благодаря обаянию и коммуникабельности, он легко входил к ним в доверие, проникал в квартиры и похищал деньги.

Полицейские задержали злоумышленника на улице Юбилейной, когда он пытался скрыться после визита в квартиру к 89-летней женщине. Как выяснилось, во время осмотра газовой плиты и трубопровода «газовщик» сообщил пенсионерке о серьезных неисправностях и потребовал заплатить штраф. Как только потерпевшая достала деньги, он выхватил у нее из рук 28 тысяч рублей и бросился бежать.

Установлено, что и в других районах Рязани были зафиксированы подобные преступления. За 2018 год жертвами михайловца стали еще четыре жительницы областного центра в возрасте от 72 до 90 лет, а украденные суммы достигали 60 тысяч рублей.

Уголовные дела возбуждены по пяти эпизодам. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. На данный момент расследование уголовных дел продолжается, а подозреваемый заключен под стражу.