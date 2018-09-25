Рязанца, избившего до смерти продавщицу цветочной палатки, осудили

25 Сент. 13:54 2018-09-25T14:06:31+03:00

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В Рязани вынесли приговор 23-летнему горожанину, напавшему ради денег на прохожего и избившему продавщицу цветочной палатки, которая через некоторое время умерла. По совокупности преступлений его назначили 13 лет заключения в колонии строгого режима.

- Подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Разбой» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей», - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

25 мая 2015 года молодой человек рядом с кафе-баром «Золотая вобла» на Московском шоссе избил незнакомца руками и ногами, украв телефон, наушники, часы и деньги на 10 тысяч рублей.

27 декабря 2016 года он же нагрянул в палатку на улице Островского, начал выкладывать на стол цветы, которые якобы собирался приобрести. Когда продавщица попросила «покупателя» показать деньги, тот стал ее бить – сначала кулаками, потом табуретом по голове. Медикам спасли женщине жизнь, но в январе 2018-го она умерла из-за травм, полученных годом ранее. Покидая место преступления, ныне осужденный прихватил 169 роз, выручку торговой точки и кошелек своей жертвы, совокупно – более 16 тысяч рублей.

В обоих случаях изверг орудовал пьяным.