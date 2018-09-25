У рязанки из камеры хранения супермаркета украли продукты

25 Сент. 12:36 2018-09-25T12:36:25+03:00

Подозрение пало на мужчину, который уже находится под следствием

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19-летняя жительница Рязани обратилась в полицию по поводу кражи из камеры хранения супермаркета. Исчез пакет с продуктами, купленными ею в другом магазине.

- 27-летний житель областного центра совершил хищение, подобрав к ячейке нужный ключ, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Рязанец, на которого пало подозрение, уже судим за кражу. Более того, на преступление он пошел, находясь под следствием по делу о хищении аккумулятора из автомобиля.

Теперь против него возбудили новое уголовное дело по статье 158.