У рязанки из камеры хранения супермаркета украли продукты
Подозрение пало на мужчину, который уже находится под следствием
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19-летняя жительница Рязани обратилась в полицию по поводу кражи из камеры хранения супермаркета. Исчез пакет с продуктами, купленными ею в другом магазине.
- 27-летний житель областного центра совершил хищение, подобрав к ячейке нужный ключ, - сообщает пресс-служба областного УМВД.
Рязанец, на которого пало подозрение, уже судим за кражу. Более того, на преступление он пошел, находясь под следствием по делу о хищении аккумулятора из автомобиля.
Теперь против него возбудили новое уголовное дело по статье 158.