В Рязани начался новый отопительный сезон
Первыми тепло получили школы, детские сады и больницы
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Во вторник, 25 сентября, в Рязани официально начался отопительный сезон 2018/2019 годов. Соответствующее распоряжение подписано исполняющим обязанности главы администрации Рязани Сергеем Карабасовым и опубликовано в прессе. Тепло от ТЭЦ и котельных должно прийти в квартиры всех без исключения горожан в течение недели. Первыми же батареи потеплели в объектах социальной сферы – школах, детских садиках, больницах.
В прошлом году отопительный сезон в Рязани начался в начале октября.
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