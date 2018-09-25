2018-09-25T12:31:18+03:00
Общество

В Рязани начался новый отопительный сезон

Первыми тепло получили школы, детские сады и больницы
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Во вторник, 25 сентября, в Рязани официально начался отопительный сезон 2018/2019 годов. Соответствующее распоряжение подписано исполняющим обязанности главы администрации Рязани Сергеем Карабасовым и опубликовано в прессе. Тепло от ТЭЦ и котельных должно прийти в квартиры всех без исключения горожан в течение недели. Первыми же батареи потеплели в объектах социальной сферы – школах, детских садиках, больницах.

В прошлом году отопительный сезон в Рязани начался в начале октября.

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