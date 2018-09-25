В Рязани прооперировали пациента из Италии

25 Сент. 11:59 2018-09-25T12:02:53+03:00

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В областной клинической больнице провели операцию гражданину Италии Джану Паоло, сообщает пресс-служба минздрава региона. Хирурги ортопедического отделения заменили итальянцу коленный сустав на имплант.

Операция с использованием новейших компьютерных технологий длилась около двух часов. Дело в том, что биомеханика импланта коленного сустава максимально приближена к человеческому. И, чтобы пациент мог двигаться после операции как здоровый человек, необходима абсолютная точность при установке эндопротеза. Именно поэтому рязанские медики не полагаются на человеческий глаз, который может дать погрешность до 7 градусов, а используют компьютерную навигацию.

Специальные датчики снимают все показатели, после чего на экране выстраивается 3D-модель кости пациента. Виртуальная реальность позволяет идеально совместить имплант и живую ткань.

Как показывает практика, после таких хирургических вмешательств почти не случается осложнений. Рязанские ортопеды проводят подобные операции уже на протяжении 11 лет, сочетая врачебное мастерство и новейшие технологии с методами реабилитации.

- Именно поэтому сюда регулярно приезжают на лечение жители других регионов страны, а теперь и гражданин Италии, - заявили в минздраве.