В Рязани на улице Новоселов перекроют для транспорта одну из полос

25 Сент. 11:18 2018-09-25T11:20:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Пресс-служба администрации Рязани сообщает, что с 13.00 25 сентября (вторник) до 24.00 1 октября (понедельник) будет закрыто движение транспорта на улице Новоселов в районе дома №10. Движение перекроют по одной из полос по направлению к улице Советской Армии.

Неудобства для автомобилистов связны с проведением ремонтных работ на теплотрассе. На время ремонта участок огородят согласно действующим нормативам, а также установят соответствующие дорожные знаки.

В администрации города просят учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов.