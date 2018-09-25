2018-09-25T11:20:59+03:00
Общество

В Рязани на улице Новоселов перекроют для транспорта одну из полос

Ограничения связаны с ремонтом теплотрассы
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Пресс-служба администрации Рязани сообщает, что с 13.00 25 сентября (вторник) до 24.00 1 октября (понедельник) будет закрыто движение транспорта на улице Новоселов в районе дома №10. Движение перекроют по одной из полос по направлению к улице Советской Армии.

Неудобства для автомобилистов связны с проведением ремонтных работ на теплотрассе. На время ремонта участок огородят согласно действующим нормативам, а также установят соответствующие дорожные знаки.

В администрации города просят учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов.

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