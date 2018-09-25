2018-09-25T10:51:46+03:00
Происшествия

Серьезное ДТП в Рязани: один человек, погиб четверо пострадали

Среди госпитализированных двое маленьких детей
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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Во вторник, 25 сентября, в 0.05 на 198 километре федеральной трассы М5 «Урал» (на территории Рязани) произошло смертельное ДТП. Автомобиль Mercedes, которым управлял 51-летний житель Пензенской области, врезался в грузовую «Газель», остановившуюся на проезжей части для поворота. Вторым автомобилей управлял 29-летний житель Владимирской области.

В аварии травмы несовместимые с жизнью получил водитель автомобиля Mercedes. Его пассажиры – 34-летняя женщина, 31-летний мужчина, а также двое детей в возрасте двух и трех лет – доставлены в больницу. Водитель «Газели» не пострадал.

По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства трагедии уточняются.

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