В Рязанской области «семерка» столкнулась с Lexus и загорелась – погибли двое

25 Сент. 10:35 2018-09-25T10:38:10+03:00

Полиция утверждает, что ехавшая на ВАЗ жительница Михайловского района не справилась с управлением

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24 сентября на трассе «Калуга - Тула - Михайлов – Рязань» в Михайловском районе случилась авария, обернувшаяся гибелью двух человек. Столкнулись Lexus RX 300 и «семерка».

- ВАЗ-2107 воспламенился и выгорел полностью, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

По предварительным данным, 30-летняя жительница Михайловского района на отечественном автомобиле не справилась с управлением и столкнулась со встречным внедорожником. В результате она и ее 38-летний пассажир скончались на месте происшествия.

За медпомощью обращалась 23-летняя пассажирка Lexus.