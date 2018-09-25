В Рязанской области «семерка» столкнулась с Lexus и загорелась – погибли двое
Полиция утверждает, что ехавшая на ВАЗ жительница Михайловского района не справилась с управлением
Фото: 62.мвд.рф
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24 сентября на трассе «Калуга - Тула - Михайлов – Рязань» в Михайловском районе случилась авария, обернувшаяся гибелью двух человек. Столкнулись Lexus RX 300 и «семерка».
- ВАЗ-2107 воспламенился и выгорел полностью, - сообщает пресс-служба областного УМВД.
По предварительным данным, 30-летняя жительница Михайловского района на отечественном автомобиле не справилась с управлением и столкнулась со встречным внедорожником. В результате она и ее 38-летний пассажир скончались на месте происшествия.
За медпомощью обращалась 23-летняя пассажирка Lexus.
Фото: 62.мвд.рф