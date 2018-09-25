2018-09-25T09:55:08+03:00
Происшествия

На пожаре в заброшенном доме под Рязанью пострадал подросток

Вызов поступил из села Ходынино
Антон КОНОВАЛОВ
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24 сентября в селе Ходынино Рыбновского района случился пожар, в результате которого пострадал подросток. Возгорание на площади 2 квадратных метров произошло в бесхозном кирпичном строении, не имеющем кровли.

- Мальчик 2006 года рождения получил ожоги. Причина пожара уточняется, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

На вызов, поступивший в 17.21, выезжал 3 огнеборца на 1 спецавтомобиле.

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