На пожаре в заброшенном доме под Рязанью пострадал подросток
Вызов поступил из села Ходынино
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24 сентября в селе Ходынино Рыбновского района случился пожар, в результате которого пострадал подросток. Возгорание на площади 2 квадратных метров произошло в бесхозном кирпичном строении, не имеющем кровли.
- Мальчик 2006 года рождения получил ожоги. Причина пожара уточняется, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.
На вызов, поступивший в 17.21, выезжал 3 огнеборца на 1 спецавтомобиле.