На пожаре в заброшенном доме под Рязанью пострадал подросток

25 Сент. 09:53 2018-09-25T09:55:08+03:00

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24 сентября в селе Ходынино Рыбновского района случился пожар, в результате которого пострадал подросток. Возгорание на площади 2 квадратных метров произошло в бесхозном кирпичном строении, не имеющем кровли.

- Мальчик 2006 года рождения получил ожоги. Причина пожара уточняется, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

На вызов, поступивший в 17.21, выезжал 3 огнеборца на 1 спецавтомобиле.