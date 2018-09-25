Рязанский школьник добивался внимания одноклассницы, а затем избил ее

25 Сент. 08:43 2018-09-25T09:04:06+03:00

Конфликтная ситуация зрела достаточно долго, чтобы взрослые обратили на нее внимание

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В одной из школ Рязани длительный конфликт между только пришедшей в класс девочкой и другим учеником перерос в рукоприкладство. Чтобы решить проблему, родители обратились в полицию, управление образования и к уполномоченному по правам ребенка.

- Все три недели семья не знает покоя. Сначала мальчик оказывал Марине знаки внимания, а когда понял, что та не хочет с ним дружить, стал ее провоцировать, - говорится в сюжете ТКР.

- Артем начал вымогать деньги за якобы разбитый телефон, потом ударил ее (дочь – Ред.) партой на уроке математики, - говорит мама пострадавшей школьницы, демонстрируя справку о побоях.

Шестиклассница получила ушибы мягкой ткани головы и грудной клетки, а также растяжение мышцы шейного отдела. В свою очередь, отец мальчика, чье вмешательство в ситуацию крайне необходимо, не бывает на родительских собраниях и не отвечает на телефонные звонки.

Родители рассказали журналисту, что о конфликтности мальчика и его плохом поведении на уроках известно давно. Более того, педагоги знали о напряженных отношениях между новой ученицей и хулиганом. Папа одного из их одноклассников считает, что работники образования должны быстрее реагировать на такие проблемы.