ХК «Рязань» обыграл бывшую команду КХЛ

24 Сент. 22:58 2018-09-24T23:06:07+03:00

Все шайбы в матче были заброшены за шесть с небольшим минут

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В понедельник, 24 сентября, хоккейный клуб «Рязань» принимал на своем льду «Югру» из Ханты-Мансийска. Гости еще в прошлом сезоне выступали в КХЛ, правда, звезд с неба не хватали и в регулярном чемпионате в Восточной конференции заняли последнее (14) место.

Все заброшенные в матче шайбы уложились в довольно маленький временной отрезок. Счет открыли хозяева в первом периоде – убежавший в прорыв Кирилл Беляев ловко перехитрил в ближнем бою вратаря гостей. Но уже через 16 (!) секунд «Югра» отыгралась. Вратарь Михаил Шпаков не смог справиться с броском со средней дистанции Александра Матерухина. Не прошло и шести минут, как рязанцы снова вышли вперед. На этот раз к взятию ворот привели индивидуальные действия Владимира Карпова.

Счет 2:1 сохранился до конца игры.