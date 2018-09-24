Во вторник в рязанском микрорайоне Канищево отключат холодную воду

24 Сент. 19:09 2018-09-24T19:13:04+03:00

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Коммунальные службы Рязани продолжают подготовку к зиме. 25 сентября, во вторник, МП «Водоканал» будет проводить ремонтные работы на своих сетях. По этой причине с девяти часов утра до пяти часов вечера отключат холодную воду в домах по улице Бюрюзова, в том числе в детском садике № 158 (ул. Бирюзова, 31а). Без воды останутся многоэтажки №№ 31 и 31 корпус 1. Из-за работ на сетях не будет воды и в двух домах на соседней улице Интернациональной – №№ 27 корпус 4 и 27 корпус 5.

В понедельник Водонакал проводил ремонтные работы на улице Чкалова. До десяти часов вечера была отключена вода в домах №№ 1, 1 корпус 1, 1 корпус 2, 1 корпус 3.