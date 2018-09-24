В Рязанской области еще похолодает и вновь пройдет дождь

24 Сент. 17:51 2018-09-24T17:51:32+03:00

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Опубликован прогноз Рязанского гидрометцентра на 25 сентября. Во вторник продолжится похолодание: по региону температура воздуха составит +6…+11 градусов ночью, +9…+14 днем. В областном центре ожидается соответственно +8…+10 и +11…+13 градусов.

Дожди пройдут как в темное, так и в светлое время суток – от небольшого до сильного. Ветер западный и юго-западный, местами порывы до 13-18 метров в секунду.