В Рязанской области еще похолодает и вновь пройдет дождь
Днем выше +14 температура не поднимется
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Опубликован прогноз Рязанского гидрометцентра на 25 сентября. Во вторник продолжится похолодание: по региону температура воздуха составит +6…+11 градусов ночью, +9…+14 днем. В областном центре ожидается соответственно +8…+10 и +11…+13 градусов.
Дожди пройдут как в темное, так и в светлое время суток – от небольшого до сильного. Ветер западный и юго-западный, местами порывы до 13-18 метров в секунду.