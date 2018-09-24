Вопросы рязанцев о работе Почты России принимают по новому телефону

24 Сент. 17:28 2018-09-24T17:28:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Изменился телефонный номер контактного центра Почты России, и запомнить его рязанцам стало еще легче. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Теперь связаться с сотрудниками службы клиентской поддержки можно по телефону: 8 800 100 00 00. При этом прежний номер будет активен до тех пор, пока на него будут поступать звонки от клиентов.

- Почта России постоянно увеличивает количество каналов общения с пользователями услуг почтовой связи, - отмечают в пресс-службе Почты России.

Быстро получить ответ по вопросам работы почтовой службы можно не только по телефону контакт-центра. На вопросы клиентов ответят в онлайн-чате на сайте Почты России, через мобильное приложение Почты России, официальные страницы Почты России в социальных сетях, а также по e-mail client@russianpost.ru и в мессенджере Viber.

Кстати, официальные обращение по вопросам качества почтовых услуг принимают не только в почтовом отделении, но и на сайте Почты России.