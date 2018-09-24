В Рязанской области построят тепличный комплекс на 30 гектаров

24 Сент. 16:56 2018-09-24T17:00:10+03:00

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24 сентября областное правительство подписало трехстороннее соглашение с агрохолдингом «Лесной» и итальянским производителем теплиц «Idiromcanicca Lucchini — S. p. а.». В Шиловском районе с 2019 по 2021 год появится тепличный комплекс площадью 30 гектаров.

- По контракту, заключённому с инвестором, иностранный подрядчик обязуется построить тепличный комплекс под ключ, - сообщает губернатор Николай Любимов на своей официальной странице.

Агрохолдинг инвестирует в проект 5,4 миллиарда рублей и создаст 320 рабочих мест. Как уточняют «Рязанские ведомости», каждый год будет возводиться по 10 гектаров конструкций.

ТКР передает со слов главы региона, что власти рассчитывают на кредитование проекта из Фонда развития моногородов (новый объект появится в поселке Лесной - на территории опережающего развития).