Рязанский подрядчик по капремонту «забыл» о старом газопроводе на фасаде
Госжилинспекция Рязанской области отчиталась о проверках, проведенных 17-21 сентября. В отчетах ревизоры отразили 22 нарушения в сфере ЖКХ, 2 – при проведении капремонта, 1 – в содержании газового оборудования.
Так, весьма тревожный изъян был связан с разрушением кирпичной кладки вентиляционных и дымоходных каналов в доме №32 села Глебково.
Что касается капитального ремонта, то после работ в доме №1/2 на улице Братиславской МП «РСУ № 1» не вывезло строительный мусор, а приводя в порядок фасад по адресу Гагарина, 73 тот же подрядчик решил не демонтировать старый газопровод и не заделывать оставшиеся в стенах отверстия, хотя эти мероприятия предусматривались.