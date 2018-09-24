Рязанский подрядчик по капремонту «забыл» о старом газопроводе на фасаде

24 Сент. 15:42 2018-09-24T15:43:00+03:00

А в селе Глебково жилинспекция увидела разрушение кладки дымохода одного из домов

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Госжилинспекция Рязанской области отчиталась о проверках, проведенных 17-21 сентября. В отчетах ревизоры отразили 22 нарушения в сфере ЖКХ, 2 – при проведении капремонта, 1 – в содержании газового оборудования.

Так, весьма тревожный изъян был связан с разрушением кирпичной кладки вентиляционных и дымоходных каналов в доме №32 села Глебково.

Что касается капитального ремонта, то после работ в доме №1/2 на улице Братиславской МП «РСУ № 1» не вывезло строительный мусор, а приводя в порядок фасад по адресу Гагарина, 73 тот же подрядчик решил не демонтировать старый газопровод и не заделывать оставшиеся в стенах отверстия, хотя эти мероприятия предусматривались.