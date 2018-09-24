Итоги рейда рязанской ГИБДД: каждый пятый пьяный водитель в выходные попался повторно
Теперь они ответят уже по уголовной статье
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Рязанская Госавтоинспекция подвела итоги профилактического рейда против пьянства за рулем. За пятницу и выходные, 21-23 сентября, на дорогах региона попались 25 нетрезвых водителей.
- 5 водителей управляли транспортным средством в состоянии опьянения повторно, теперь им грозит уголовная ответственность, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Также в числе нарушителей значатся шесть человек, которые отказались от прохождения освидетельствования.
Напомним, в воскресенье в Рязани сильно перебравший водитель устроил ДТП, в котором пострадали дети.