Итоги рейда рязанской ГИБДД: каждый пятый пьяный водитель в выходные попался повторно

24 Сент. 15:02 2018-09-24T15:02:47+03:00

Теперь они ответят уже по уголовной статье

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Рязанская Госавтоинспекция подвела итоги профилактического рейда против пьянства за рулем. За пятницу и выходные, 21-23 сентября, на дорогах региона попались 25 нетрезвых водителей.

- 5 водителей управляли транспортным средством в состоянии опьянения повторно, теперь им грозит уголовная ответственность, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Также в числе нарушителей значатся шесть человек, которые отказались от прохождения освидетельствования.

Напомним, в воскресенье в Рязани сильно перебравший водитель устроил ДТП, в котором пострадали дети.