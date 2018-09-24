Рязанцев предупредили о дожде и сильном ветре

24 Сент. 13:47 2018-09-24T13:47:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 24 сентября, региональное управление МЧС предупредило рязанцев о грядущей непогоде.

По прогнозам синоптиков, во второй половине дня 24 сентября в регионе ожидаются дожди, местами они будут сильными. Юго-западный ветер усилится и будет достигать 15-20 метров в секунду. Непогода сохранится до конца суток, а также ночью, 25 сентября.

При сильном ветре рязанцам рекомендуют соблюдать элементарные правила безопасности: держаться подальше от старых деревьев, крыш домов, ЛЭП, плохо закрепленных рекламных конструкций. В случае ухудшения погоды время пребывания на улице лучше ограничить.

Кстати, это уже второе метеопредупреждение за сутки. Утром 24 сентября МЧС сообщало о сильном тумане с видимостью 200-500 метров.