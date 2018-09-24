В полиции рассказали подробности смертельного ДТП на дороге Рязань – Касимов
Ранее «Комсомольская правда» рассказывала о том, что вечером в пятницу, 21 сентября, неподалеку от райцентра Спас-Клепики (село Селезнево) произошло смертельное ДТП. Полиция сообщила подробности страшной аварии.
В 17.25 19-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti, двигаясь со стороны Москвы, пошел на обгон, проигнорировав сплошную полосу дорожной разметки. Молодой человек не смог завершить маневр, иномарка врезалась в грузовик МАЗ, который двигался во встречном направлении. Грузовиком управлял 40-летний мужчина.
В результате аварии травмы несовместимые с жизнью получили водитель Chevrolet Lacetti и его пассажир. Они скончались на месте ДТП.
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