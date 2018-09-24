В Рязани за 30 миллионов благоустроят Мемориальный парк

24 Сент. 13:01 2018-09-24T13:01:33+03:00

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Власти Рязани объявили аукцион на благоустройство Мемориального парка. Максимальная цена контракта составляет 29,5 миллиона рублей.

Согласно смете, планируется обустроить дорогу, заменить старый асфальт и провести очистку зеленых насаждений. Кроме того, предусмотрен монтаж системы видеонаблюдения. Камеры, судя по всему, будут следить за спортивной зоной, где возведут раздевалку, санузел, тренерское помещение и склад. Одновременно с этим в смете значится установка водонагревателей и электроплит.

Также, если исходить из аукционной документации, в Мемориальном парке установят деревянные ледяные горки, трехъярусные трибуны, чугунную скамью и урны.