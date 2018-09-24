2018-09-24T12:13:43+03:00
Общество

В Рязани из-за санитарных нарушений на 30 суток закрыли кафе

Роспотребнадзор обратился в суд после проверки ООО «Ореол»
Антон КОНОВАЛОВ
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Железнодорожный районный суд Рязани постановил временно закрыть заведение общепита, которым владеет ООО «Ореол». Поводом для этого стали результаты проверки Роспотребнадзора на предмет соблюдения санитарного законодательства.

- ООО назначено наказание в виде административного приостановления деятельности кафе на 30 суток, начиная с 17 сентября, - говорится в релизе.

Заведение располагается по адресу улица Гоголя, дом 42. Нагрянув туда с внеплановой проверкой, инспекторы заметили, что у буфетчицы не было санитарной одежды, в выбоинах на полу копится жир, туалет для персонала не работает, посуда моется в односекционной ванной. Не все гладко было и с продуктами: на полкило колбасы администрация не представила документов, подтверждающих ее безопасность, а сосиски вопреки требованиям хранились при температуре -18 градусов.

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