В Рязани из-за санитарных нарушений на 30 суток закрыли кафе
Железнодорожный районный суд Рязани постановил временно закрыть заведение общепита, которым владеет ООО «Ореол». Поводом для этого стали результаты проверки Роспотребнадзора на предмет соблюдения санитарного законодательства.
- ООО назначено наказание в виде административного приостановления деятельности кафе на 30 суток, начиная с 17 сентября, - говорится в релизе.
Заведение располагается по адресу улица Гоголя, дом 42. Нагрянув туда с внеплановой проверкой, инспекторы заметили, что у буфетчицы не было санитарной одежды, в выбоинах на полу копится жир, туалет для персонала не работает, посуда моется в односекционной ванной. Не все гладко было и с продуктами: на полкило колбасы администрация не представила документов, подтверждающих ее безопасность, а сосиски вопреки требованиям хранились при температуре -18 градусов.