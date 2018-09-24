В Рязани мужчину ограбили, ударив по голове кирпичом
Ночью на улице Новоселов в Рязани произошло разбойное нападение на мужчину, стоявшего возле торгового павильона. Неизвестный ударил его по голове кирпичом, забрал сумку с документами и мобильный телефон.
- Несмотря на то, что все случилось очень быстро, пострадавший смог запомнить внешность нападавшего и заметить, что тот был нетрезв, - сообщает пресс-служба областного УМВД.
Полицейские опросили персонал ближайших кафе и выяснили, что в одно из них заходил похожий мужчина. Его личность удалось установить после просмотра записей камер видеонаблюдения. Подозреваемым оказался 25-летний молодой человек, ранее судимый за кражу, хранение наркотиков и угон автомобиля. Против него возбудили уголовное дело по статье «Разбой».
Похищенное изъято.