В Рязани мужчину ограбили, ударив по голове кирпичом

24 Сент. 11:37 2018-09-24T11:38:13+03:00

Подозреваемый был судим за кражу, хранение наркотиков и угон автомобиля

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Ночью на улице Новоселов в Рязани произошло разбойное нападение на мужчину, стоявшего возле торгового павильона. Неизвестный ударил его по голове кирпичом, забрал сумку с документами и мобильный телефон.

- Несмотря на то, что все случилось очень быстро, пострадавший смог запомнить внешность нападавшего и заметить, что тот был нетрезв, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полицейские опросили персонал ближайших кафе и выяснили, что в одно из них заходил похожий мужчина. Его личность удалось установить после просмотра записей камер видеонаблюдения. Подозреваемым оказался 25-летний молодой человек, ранее судимый за кражу, хранение наркотиков и угон автомобиля. Против него возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

Похищенное изъято.