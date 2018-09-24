В Рязани организовали сбор средств на памятник жертвам политических репрессий

24 Сент. 10:58 2018-09-24T11:13:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Благотворительная организация инвалидов – жертв политических репрессий организовала сбор средств на установку памятника в Рязани. На сайте кампании (там же указаны реквизиты) сообщается, что в общей сложности проект потребует 5 миллионов рублей, 3,5 из которых «обещали внести городские и региональные структуры».

- Памятник станет символической могилой, для многих – местом очень личным, воплощенной и материализованной справедливостью. Для будущих поколений он будет напоминанием о страшной трагедии, которая не должна повториться, - пишут общественники.

Авторами проекта, который победил на конкурсе, стали скульпторы Полина Горбунова и Владимир Бояринов. Монумент планируется разместить у Скорбящинского мемориального комплекса, рядом с местом захоронения расстрелянных НКВД рязанцев. По информации членов благотворительной организации, в советский период более тридцати тысяч жителей и уроженцев нашего региона пострадали от политических репрессий.