2018-09-24T11:13:20+03:00
Общество

В Рязани организовали сбор средств на памятник жертвам политических репрессий

Его планируют установить рядом со Скорбященским мемориальным комплексом
Антон КОНОВАЛОВ
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Эскиз памятника.Эскиз памятника.
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Благотворительная организация инвалидов – жертв политических репрессий организовала сбор средств на установку памятника в Рязани. На сайте кампании (там же указаны реквизиты) сообщается, что в общей сложности проект потребует 5 миллионов рублей, 3,5 из которых «обещали внести городские и региональные структуры».

- Памятник станет символической могилой, для многих – местом очень личным, воплощенной и материализованной справедливостью. Для будущих поколений он будет напоминанием о страшной трагедии, которая не должна повториться, - пишут общественники.

Авторами проекта, который победил на конкурсе, стали скульпторы Полина Горбунова и Владимир Бояринов. Монумент планируется разместить у Скорбящинского мемориального комплекса, рядом с местом захоронения расстрелянных НКВД рязанцев. По информации членов благотворительной организации, в советский период более тридцати тысяч жителей и уроженцев нашего региона пострадали от политических репрессий.

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