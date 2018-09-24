2018-09-24T10:30:41+03:00
Происшествия

Из-за сильно пьяного рязанца в ДТП пострадали двое детей

Будучи за рулем Peugeot, он протаранил стоящий Renault
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: 62.мвд.рфФото: 62.мвд.рф
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23 сентября на улице Спортивной в Рязани случилось ДТП, в котором пострадали два ребенка. 44-летний горожанин на Peugeot 307 протаранил стоящий Renault Sandero.

- Степень опьянения водителя Peugeot составила 1,170 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в 10 раз превышает допустимый уровень, - рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Инцидент произошел примерно в 17.19 . В результате столкновения медпомощь понадобилась пассажирам Renault 12 и 13 лет.

Всего за пятницу и выходные в 17 авариях на территории региона 3 человека погибли, 25 – пострадали. 25 человек автоинспекторы задержали пьяными за рулем.

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