Из-за сильно пьяного рязанца в ДТП пострадали двое детей

24 Сент. 10:29 2018-09-24T10:30:41+03:00

Будучи за рулем Peugeot, он протаранил стоящий Renault

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23 сентября на улице Спортивной в Рязани случилось ДТП, в котором пострадали два ребенка. 44-летний горожанин на Peugeot 307 протаранил стоящий Renault Sandero.

- Степень опьянения водителя Peugeot составила 1,170 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в 10 раз превышает допустимый уровень, - рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Инцидент произошел примерно в 17.19 . В результате столкновения медпомощь понадобилась пассажирам Renault 12 и 13 лет.

Всего за пятницу и выходные в 17 авариях на территории региона 3 человека погибли, 25 – пострадали. 25 человек автоинспекторы задержали пьяными за рулем.