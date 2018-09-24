Смертельное ДТП под Рязанью: автомобиль «ИЖ» опрокинулся в кювет
В салоне находились три человека, водитель погиб
Фото: УМВД по Рязанской области.
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22 сентября у деревни Киселево Рязанского района произошла смертельная авария. Примерно в 17.15 автомобиль «ИЖ», в салоне которого находились три человека, опрокинулся в кювет.
-66-летний житель Москвы, по предварительной информации, не справился с управлением, - сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.
Сам водитель в результате ДТП скончался до приезда «скорой». Ехавшие с ним пассажирки 32 и 50 лет выжили – им оказали медицинскую помощь.