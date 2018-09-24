Суд отменил решение комиссии, не признавшей дом в рязанской глубинке аварийным

24 Сент. 09:44 2018-09-24T09:44:57+03:00

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Житель Москвы оспорил решение комиссии о признании принадлежащего ему дома в Михайловском районе пригодным для проживания. Обследование должно пройти повторно.

- В доме протекает крыша, имеются трещины в стенах, отсутствует отопление, водоснабжение, водоотведение, деформированы оконные рамы и дверные проемы и так далее, - сообщает пресс-служба Рязанского областного суда.

Истец объяснил, что из-за такой лачуги в собственности он не может претендовать на улучшение жилищных условий в столице, где вместе с семьей проживает в квартире по договору социального найма.

Независимая строительная экспертиза показала, что износ помещения составляет 82%, а этого вполне достаточно для статуса аварийного. У комиссии на этот счет сформировалось иное мнение, однако выяснилось, что процедура осмотра и оценки проведена ею с нарушениями.

В итоге районный признал акт обследования дома незаконным и обязал повторить процедуру. Со стороны местной администрации последовала апелляция, которую областная инстанция не удовлетворила.