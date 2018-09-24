Суд отменил решение комиссии, не признавшей дом в рязанской глубинке аварийным
Житель Москвы оспорил решение комиссии о признании принадлежащего ему дома в Михайловском районе пригодным для проживания. Обследование должно пройти повторно.
- В доме протекает крыша, имеются трещины в стенах, отсутствует отопление, водоснабжение, водоотведение, деформированы оконные рамы и дверные проемы и так далее, - сообщает пресс-служба Рязанского областного суда.
Истец объяснил, что из-за такой лачуги в собственности он не может претендовать на улучшение жилищных условий в столице, где вместе с семьей проживает в квартире по договору социального найма.
Независимая строительная экспертиза показала, что износ помещения составляет 82%, а этого вполне достаточно для статуса аварийного. У комиссии на этот счет сформировалось иное мнение, однако выяснилось, что процедура осмотра и оценки проведена ею с нарушениями.
В итоге районный признал акт обследования дома незаконным и обязал повторить процедуру. Со стороны местной администрации последовала апелляция, которую областная инстанция не удовлетворила.