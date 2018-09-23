После упрощения процедуры господдержки первым ее получит небольшое рязанское предприятие

23 Сент. 16:14 2018-09-23T16:15:40+03:00

Речь идет о льготах по налогу на прибыль и имущество организаций

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20 сентября в рязанском министерстве промышленности и экономического развития прошло заседание рабочей группы по оценке инвестиционных проектов, претендующих на получение господдержки.

В этом году изменено инвестиционное законодательство: сокращены сроки и упрощена процедура оказания помощи проектам по модернизации производств, сообщает пресс-служба минпрома.

Первым по новым правила рассмотрели проект компании ООО «Сасовский литейный завод» – предприятие планирует перевооружить действующее производство литейной продукции. Объем инвестиций – более 76 млн. рублей, при этом планируется создать 10 рабочих мест.

Члены рабочей группы признали проект подходящим под выдвигаемые условия и предоставили господдержку – это льготы по налогу на прибыль и на имущество организаций.