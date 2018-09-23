Заброшенные земли рязанской глубинки восстанавливает немецкий инвестор

23 Сент. 18:23 2018-09-23T18:23:35+03:00

Иностранная компания взялась за сложные дерново-подзолистые почвы, не привлекшие ни одного российского фермера

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На когда-то заброшенных сасовских полях готовятся собирать первый за много лет урожай: год назад в район пришла немецкая компания «Штрубе Рус», купившая 1800 гектаров брошенных земель, сообщает ГТРК «Ока».

Почва здесь сложная – дерново-подзолистая – после зимы она превращается в «асфальт». И ни одно российское предприятие этот участок так и не привлек. Немцы же взялись капитально: на первых восстановленных 350 гектарах посадили подсолнечник, призванный привести в чувство землю, не обрабатываемую два десятка лет.

Первая попытка оказалась неудачной: в период вегетации на эти поля пришлось всего 35 мм осадков, что катастрофически мало. Тем не менее, подсолнечник сформировался – зерна небольшие, но полностью созревшие.

Собранные семена переработают на сараевском элеваторе. А уже весной на реанимируемом участке посеют яровую пшеницу.