Икона «Избавительница от бед» покидает Рязанскую область

23 Сент. 12:20 2018-09-23T12:39:44+03:00

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В Рязанской епархии завершился крестный ход с иконой Божией Матери «Избавительница от бед».

Напомним, крестный ход с этой святыней по всей России продолжается уже пять лет. Образ сопровождает конвой казаков, которые посещают не только храмы и молельные комнаты, но и воинские части, школы, больницы, исправительные учреждения, детские дома и дома престарелых.

6 августа образ принесли в храм, расположенный в деревне Деулино и затем он начал свой путь по Рязанской области, побывав более чем ста церквях и монастырях региона, сообщает пресс-служба епархии. Завершился крестный ход в Михайловском районе.