2018-09-23T12:39:44+03:00
Общество

Икона «Избавительница от бед» покидает Рязанскую область

Образ пронесли по сотне храмов региона
Поделиться:
Фото: пресс-служба Рязанской епархииФото: пресс-служба Рязанской епархии
Изменить размер текста:

В Рязанской епархии завершился крестный ход с иконой Божией Матери «Избавительница от бед».

Напомним, крестный ход с этой святыней по всей России продолжается уже пять лет. Образ сопровождает конвой казаков, которые посещают не только храмы и молельные комнаты, но и воинские части, школы, больницы, исправительные учреждения, детские дома и дома престарелых.

6 августа образ принесли в храм, расположенный в деревне Деулино и затем он начал свой путь по Рязанской области, побывав более чем ста церквях и монастырях региона, сообщает пресс-служба епархии. Завершился крестный ход в Михайловском районе.

Фото: пресс-служба Рязанской епархии

Фото: пресс-служба Рязанской епархии

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24