Определены даты проведения рязанского фестиваля «Небо России – 2019»
Федерация воздухоплавательного спорта Рязанской области на своей страничке в социальной сети «вКонтакте» сообщила, что фестиваль «Небо России» в 2019 году пройдет с 12 по 18 августа. В рамках мероприятия состоится Кубок России по воздухоплавательному спорту.
Организаторы заявляют, что смогут принять до 40 команд. Кроме того, у региональной федерации есть намерение пригласить от пяти до семи иностранных экипажей, чтобы продемонстрировать западным гостям возможности рязанской полетной зоны.
В перспективе Рязанская область должна принять один из престижных международных турниров, проводимых под эгидой Международной федерации воздухоплавания.
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