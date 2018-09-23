2018-09-23T10:44:50+03:00
Общество

На Рязанскую область идет гроза, которая принесет и похолодание

А уже с начала рабочей недели мы вспомним, что такое осень
Мария БЛИНОВА
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало оперативные данные филиала регионального Центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков, в ближайшие часы и до позднего вечера воскресенья в области пройдут дожди, местами гроза.

При этом ветер с порывами до 13-18 метров в секунду, температура +16…+21°С, местами +до 23°С.

Гроза принесет с собой и похолодание: с понедельника ожидается небольшой дождь, однако ночью температура опустится уже до +3…+8ºС.

Днем столбики термометров дотянут только до +13…+18ºС.

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