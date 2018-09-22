На границе Рязанской области загорелся лес
В субботу, 22 сентября, загорелся лес на военном полигоне в районе населенного пункта Сельцы Рыбновского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 15.45. По уточненной информации, площадь пожара составила 15 соток.
В локализации очага лесного пожара участвуют семеро спасателей и 3 спецмашины.
По данным регионального минприроды, для разведки с аэродрома Протасово вылетел патрульный самолет АН-2. С воздуха скорректировали действия сотрудников «Пожлеса» на земле, и это позволило в кротчайшие сроки локализовать очаг возгорания.
С высоты удалось скорректировать действия пожарных на земле.
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