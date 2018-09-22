2018-09-22T17:32:30+03:00
Происшествия

В Рязанской области полицейский насмерть сбил девушку

Возбуждено уголовное дело
Анастасия КУДРЯШОВА
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По факту смертельного ДТП 15 сентября в Александро-Невском районе с участием сотрудника полиции Скопинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело. Об этом «КП» сообщили 22 сентября в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

По словам местных жителей, в трагической аварии погибла 26-летняя девушка, которая приехала в район из Москвы со своим женихом. Сообщается, что москвичка хотела у обочины дороги возложить цветы к месту гибели своего отца, ушедшему из жизни несколько лет назад. В этот момент ее сбил автомобиль под управлением участкового. Очевидцы утверждают, что полицейский был нетрезв, но официальной информации о его состоянии в момент аварии пока нет.

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