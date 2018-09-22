Рязанцев предупредили о сильном ветре
В субботу, 22 сентября, региональное управление МЧС опубликовало метеопредупреждение для жителей Рязанской области. Об этом сообщается на сайте министерства.
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем 23 сентября прогнозируют дождь, а в отдельных районах возможна гроза.
Ветер обещают юго-западный со скоростью 7-12 метров в секунду, а днем местами его порывы могут достигать до 13-18 метров в секунду.
- Соблюдайте простые правила безопасности: не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничьте время нахождения на улице. На случай отключения электричества в вечернее время держите наготове электрический фонарь, не пользуйтесь для освещения открытым огнем – это опасно и может стать причиной пожара, - обратились сотрудники МЧС к рязанцам.
По прогнозу, температура воздуха ночью будет от +10 до +15ºС, днем ожидается от +16 до +21ºС, местами воздух прогреется до +23ºС.
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»