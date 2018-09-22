Рязанцев предупредили о сильном ветре

22 Сент. 13:40 2018-09-22T13:40:50+03:00

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В субботу, 22 сентября, региональное управление МЧС опубликовало метеопредупреждение для жителей Рязанской области. Об этом сообщается на сайте министерства.

По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем 23 сентября прогнозируют дождь, а в отдельных районах возможна гроза.

Ветер обещают юго-западный со скоростью 7-12 метров в секунду, а днем местами его порывы могут достигать до 13-18 метров в секунду.

- Соблюдайте простые правила безопасности: не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничьте время нахождения на улице. На случай отключения электричества в вечернее время держите наготове электрический фонарь, не пользуйтесь для освещения открытым огнем – это опасно и может стать причиной пожара, - обратились сотрудники МЧС к рязанцам.

По прогнозу, температура воздуха ночью будет от +10 до +15ºС, днем ожидается от +16 до +21ºС, местами воздух прогреется до +23ºС.