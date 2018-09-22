Рязанский вице-губернатор поздравил областную филармонию с открытием юбилейного сезона

22 Сент. 12:01 2018-09-22T12:02:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 21 сентября, в областной филармонии торжественно открылся 80-й юбилейный концертный сезон.

На сцене выступили лауреаты международных конкурсов Мария Солозобова (скрипка) и Денис Шаповалов (виолончель). В сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра они исполнили концерт Иоганнеса Брамса, а во втором отделении прозвучала симфония «Манфред» Петра Чайковского.

От имени главы региона Николая Любимова с открытием сезона собравшихся поздравил вице-губернатор Игорь Греков:

- Юбилейный концертный сезон совпал со знаменательной в истории региона датой - в этом году мы празднуем 240-летие губернии. Рязанская земля подарила стране немало выдающихся людей искусства – композиторов, певцов, музыкантов. И филармония – это место, где живет их наследие, где людям дарят радость, хорошее настроение, возможность испытывать самые положительные эмоции от общения с настоящей музыкой. Здесь неизменно с особым уважением относятся к своему зрителю и его предпочтениям. Всегда стараются, чтобы рязанцы – и молодежь, и люди старшего поколения – в своем родном городе могли увидеть и услышать выступления звезд мирового уровня.

Он также выразил уверенность в том, что новый сезон станет особенно ярким и насыщенным, запомнится своими новинками и аншлагами, а филармония продолжит и в дальнейшем радовать зрителя интересными концертными программами.