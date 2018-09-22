В рязанском селе сгорел квадроцикл

22 Сент. 10:36 2018-09-22T10:36:29+03:00

При пожаре никто не пострадал

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В пятницу, 21 сентября, в селе Красильниково Спасского района сгорел квадроцикл. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 12.18. На тушение выезжали двое спасателей на одном пожарном автомобиле.

Огонь полностью уничтожил транспортное средство, но к счастью, никто не пострадал.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.