2018-09-22T10:36:29+03:00
Происшествия

В рязанском селе сгорел квадроцикл

При пожаре никто не пострадал
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В пятницу, 21 сентября, в селе Красильниково Спасского района сгорел квадроцикл. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 12.18. На тушение выезжали двое спасателей на одном пожарном автомобиле.

Огонь полностью уничтожил транспортное средство, но к счастью, никто не пострадал.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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