В рязанском селе сгорел квадроцикл
При пожаре никто не пострадал
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В пятницу, 21 сентября, в селе Красильниково Спасского района сгорел квадроцикл. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 12.18. На тушение выезжали двое спасателей на одном пожарном автомобиле.
Огонь полностью уничтожил транспортное средство, но к счастью, никто не пострадал.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
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