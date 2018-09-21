Вечером в пятницу на дороге Рязань – Касимов произошло смертельное ДТП

21 Сент. 21:33 2018-09-21T21:37:27+03:00

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В пятницу, 21 сентября, примерно в половине шестого вечера в Клепиковском районе произошло смертельное ДТП. На дороге Рязань – Касимов в районе села Селезнево легковая иномарка Chevrolet Lacetti столкнулась с грузовиком МАЗ. В аварии смертельные травмы получили два человека – водитель и пассажирка Chevrolet.

На ликвидацию последствий ДТП выезжал один пожарный автомобиль и три человека личного состава Государственной противопожарной службы.

Обстоятельства трагедии станут известны позже.