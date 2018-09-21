Рязанец оформил на знакомых две фирмы ради «черного нала»
Через них планировалось выводить крупные суммы денег
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Следователи областного УМВД возбудили дело о незаконном создании юридических лиц. По их версии, 35-летний житель Шацкого района, живущий в Рязани, решил заняться выводом «в тень» крупных денежных сумм.
- Злоумышленник договорился с двумя знакомыми и зарегистрировал на них два общества с ограниченной ответственностью, - сообщили в пресс-службе полиции.
Эти фирмы должны были стать своеобразными генераторами «черного нала» за счет сомнительных финансовых операций. Теперь правоохранителям предстоит выявить все звенья криминальной цепочки.