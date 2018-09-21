2018-09-21T17:32:33+03:00
Происшествия

Рязанец оформил на знакомых две фирмы ради «черного нала»

Через них планировалось выводить крупные суммы денег
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следователи областного УМВД возбудили дело о незаконном создании юридических лиц. По их версии, 35-летний житель Шацкого района, живущий в Рязани, решил заняться выводом «в тень» крупных денежных сумм.

- Злоумышленник договорился с двумя знакомыми и зарегистрировал на них два общества с ограниченной ответственностью, - сообщили в пресс-службе полиции.

Эти фирмы должны были стать своеобразными генераторами «черного нала» за счет сомнительных финансовых операций. Теперь правоохранителям предстоит выявить все звенья криминальной цепочки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24