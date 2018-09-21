В рязанском райцентре неизвестные «заминировали» школу

21 Сент. 16:29 2018-09-21T16:46:26+03:00

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В четверг, 20 сентября, около семи часов вечера неизвестный позвонил по телефону в дежурную часть УВД и сообщил, что заминирован второй корпус спасской средней школы. На место незамедлительно прибыли полицейские, пожарные, медики и представители коммунальных служб. Кинологи с двумя служебными собаками обследовали все здание, но подозрительных предметов так и не обнаружили.

Издательство «Пресса» сообщает, что в столь поздний час в здании школы не было ни учащихся, ни персонала.

По данному факту проводится проверка. Полицейские изучают запись звонка. Напомним, что заведомо ложное сообщение о взрыве наказывается штрафом от 500 до 700 тысяч рублей. Детская шалость (если, конечно, звонили дети) обернется для родителей крупными неприятностями.

Менее месяца назад там же, в Спасском районе, неизвестные «минировали» железную дорогу в районе Перкино.